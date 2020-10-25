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Aktüel Kuyumcudan 7,2 kilogram altın çaldığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı
Aktüel

Kuyumcudan 7,2 kilogram altın çaldığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-25 11:49:38 -
Kuyumcudan 7,2 kilogram altın çaldığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir kuyumcu atölyesinin çelik kasasındaki 7,2 kilogram altını ve bir miktar dövizi çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 5 Ekim'de Nişanca Mahallesi Çobançavuş Medresesi Sokak'taki bir kuyumcu atölyesindeki çelik kasadan 7,2 kilogram altın, 6 bin dolar ve 1650 avronun çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

İş yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis, 16 Ekim'de şüpheli Abdullah B. (24) ve R.B'yi (49) yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 1 kilo 650 gram altın ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdullah B. tutuklanırken R.B. adli kontrol şartıyla salıverildi.

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