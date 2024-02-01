Kuyumcu hırsızları dükkana tuvaletini yaptı
Adana'da kuyumcuyu soymaya kalkışan beş kadın, yakalanınca çıldırdı. Şüpheliler, kuyumcuda tuvaletlerini yaparak polis gelmeden olay yerinden kaçmaya çalıştı.
Adana'da kuyumcuya girip, altın çalmaya kalkışan 5 kadın, iş yeri sahibi tarafından yakalandı. Polis gelmeden kaçmak isteyen kadınlar, kurtulmak için iş yerinde tuvaletlerini yaptı.
KUYUMCU KAPIYI KİLİTLEDİ
Olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Saydam Caddesindeki bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, 5 kadın kuyumcuya alışveriş bahanesiyle girip altın çalmaya kalkıştı. Durumu anlayan iş yeri sahibi şüphelilerin kaçmaması için kapıyı kilitledi. Panikleyen kadınlar polise yakalamamak için iş yeri sahibiyle tartışıp kaçmaya çalıştı.
ARBEDE YAŞANDI, TUVALETLERİNİ YAPTILAR
Arbede sırasında kadınlar kuyumcuda tuvaletlerini yaptı. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheliler, ardından emniyete götürüldü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.