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Yerel Kuyumcu çalışanını öldürüp altınla kaçan zanlı yakalandı
Yerel

Kuyumcu çalışanını öldürüp altınla kaçan zanlı yakalandı

Antalya’da kuyumcu çalışanını öldürüp 2 kilogram altınla kaçarken yakalanan zanlı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 11:36:00 -
Kuyumcu çalışanını öldürüp altınla kaçan zanlı yakalandı

Afyonkarahisar’da yakalanan S.Ö. (24) ile şüpheli kardeşleri S.Ö. (21) ve S.Ö. (19) İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından Antalya Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı S.Ö. (24) çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, kardeşleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kepez ilçesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi’ndeki kuyumcu dükkanına 29 Ekim’de gelen kar maskeli şüpheli, silahla iş yeri çalışanı Abuzer Atakan Gür’ü (48) öldürmüş, yaklaşık 2 kilogram altını alarak kaçmıştı.

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