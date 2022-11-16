Kuyumcu altın fiyatları canlı: Gram altın fiyatları! Tam altın fiyatları, cumhuriyet altın fiyatları, 22 ayar altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum

Altın tüm zamanların rekorunu kırdı: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar? Altın ne kadar? Gram altın fiyatı kaç TL? Bin lira sınırını aşan gram altın bugüne 1.059 liradan başladı. İşte altın fiyatında son durum.

Altın fiyatlarından 3 ayın rekoru geldi! Altın zirve tırmanışında! 16 Kasım 2022 altın fiyatları

Altın yatırımcısı ons altında yaşanan değişimleri ve iç piyasadaki fiyatları yakından takip etmeyi sürdürüyor. Altının onsunda yaşanan yükseliş geçtiğimiz hafta altın piyasasında fiyatları yukarı çekmişti. Yeni haftada da altın geçtiğimiz haftada yakaladığı yükselişin etkisiyle önemli seviyelerde haftaya başladı. ABD Ekim ayı ÜFE verisi açıklanmasının ardından yükselişe geçen altın fiyatları uluslararası piyasa zerinde son üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı. FED yetkilileri tarafından gelen faiz artırımıyla beraber altın fiyatları aldı başını gitti.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN || Gram altın fiyatı bugün ne kadar, yükseliş devam ediyor mu? CANLI altın döviz: Altın fiyatlarında son durum

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın fiyatı alış: 1.059,48 satış: 1.059,68

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatı alış: 1.707,00 satış: 1.752,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altın fiyatı alış: 7.086,00 satış: 7.193,00

ONS ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Ons altın fiyatı alış: 1.771 satış: 1.771

YARIM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Yarım altın fiyatı alış: 3.415,00 satış: 3.505,00

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın fiyatı alış: 6.995,00 satış: 7.126,00

14 ayar altın bilezik

Alış: 585,34

Satış: 699,96

22 ayar altın bilezik

Alış: 955,42

Satış: 1.030,71

Ata altın fiyatları

Ata Altın güncel satış fiyatı anlık olarak 7.189,00 TL, Ata Altın alış fiyatı ise 7074 TL üzerinden işlem görmektedir. Ata Altın fiyatları en son 16 Kasım 2022 13:40'de güncellenmiştir.

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