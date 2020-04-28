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Aktüel

Kuyucak’ta vatandaşın sobası temizlendi

Kuyucak Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ve Kuyucak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelleri, korona virüsü tedbirleri kapsamında vatandaşların taleplerini karşılamaya devam ediyor.

2020-04-28 16:22:40 -
Kuyucak’ta vatandaşın sobası temizlendi

Kuyucak Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ve Kuyucak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelleri, korona virüsü tedbirleri kapsamında vatandaşların taleplerini karşılamaya devam ediyor.


Personeller, vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra, yaşlı bir vatandaşın sobasını temizlemek için yardıma koştu. Kuyucak merkezde ikamet eden ve yalnız yaşayan Sevim Sunuk’ un (78 ), sobasının yanmadığını söylemesi üzerine; Kuyucak Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ve Kuyucak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelleri, vatandaşın evine giderek sobasını temizledi. Temizlenen soba tekrardan kurulup ekipler tarafından yakılarak kontrol edildi.


Sobası temizlenip yakılan vatandaş, Vefa Sosyal Destek Grubu ve Belediye personellerine, “Allah sizden razı olsun, sayenizde sobam temizlendi. Artık ısınabiliyorum” diyerek Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk’e teşekkürlerini iletti.


Başkan Ertürk ise, “Kuyucak Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ve Kuyucak Belediyesi personelleri tarafından vatandaşlarımızın her türlü talepleri karşılanmaya devam ediyor. Diğer günlerde olduğu gibi sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde de vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.

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