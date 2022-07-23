Kuvvetli yağmur geliyor! Meteoroloji son dakika duyurdu, alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika duyurdu! Yeni hava raporu belli oldu. Birçok ilde kuvveti yağış beklenirken bazı illerde de hava sıcaklığı artacak. İşte il il hava durumu raporu ve detaylar...

Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgasının Türkiye'ye yansıma riski yok. Ancak yapılan uyarılarda önümüzdeki günlerde bazı illerde 44 dereceye ulaşacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.