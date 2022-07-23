Kuvvetli yağmur geliyor! Meteoroloji son dakika duyurdu, alarm verildi
Meteoroloji güncel hava durumu raporunu paylaştı. Tatil planı yapanlar için kritik uyarı geldi. Türkiye'de sıcak hava etkisini sürdürmeye devam ederken bazı illerde ise yağışlı hava hakim olacak. Tarih ve saat belli oldu. O illerde yaşayanlar için flaş uyarı yapıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil birçok ili kapsıyor. Meteorolojik görünüm haritasına yansıdı. Peki, hangi illerde yağmur var? Bugün ve önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl? Hafta sonu hava nasıl olacak? Son dakika hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika duyurdu! Yeni hava raporu belli oldu. Birçok ilde kuvveti yağış beklenirken bazı illerde de hava sıcaklığı artacak. İşte il il hava durumu raporu ve detaylar...
Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgasının Türkiye'ye yansıma riski yok. Ancak yapılan uyarılarda önümüzdeki günlerde bazı illerde 44 dereceye ulaşacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.