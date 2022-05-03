  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mücella Yapıcı dün ağladı! Bugün de ailesi ajitasyon yaptı

Ezidi liderden dikkat çeken terör örgütü PKK açıklaması

Başıboş köpek Ramazan Bayramı öncesi mahalleye dehşeti yaşattı! 5 yaşındaki küçük kız ölümden döndü

Türkiye'yi hedef alan 'Aptal Komedyen'den 'kurnaz' geri vites! Zelensky, yine Yunanistan'a yaranmaya çalıştı

Bakan Varank'tan CHP'li İBB'ye 'terör' tepkisi!

MSB duyurdu! Terör örgütü PKK'ya bayram darbesi

AK Partili Mehmet Ceylan'dan 'hayat pahalılığı' açıklaması: Pandemi öncesi 30 dolarken bugün 120 dolar

Diyarbakır Valisi'nden acılı annelere ziyaret: Sonuna kadar yanlarında durmaya devam edeceğiz

Elon Musk'ın açıklaması kripto parayı hareketlendirdi! Twitter'a yeni özellik ekleyecek

Kerkük'ü kum fırtınası vurdu! Onlarca kişi boğulma tehlikesi yaşadı
Gündem Kuvvetli yağış geliyor... Meteoroloji çok sayıda ili uyardı
Gündem

Kuvvetli yağış geliyor... Meteoroloji çok sayıda ili uyardı

Meteoroloji'nin yayımladığı son rapora göre, hava sıcaklıklarının azalacağı ve çok sayıda ilde kuvvetli yağış görüleceği tahmin ediliyor. Sağanak yağış yurt genelinde etkisini gösterecek.

Yeniakit Publisher
2022-05-03 07:19:00 -
Kuvvetli yağış geliyor... Meteoroloji çok sayıda ili uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Sinop dışında Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Amasya, Tokat ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Isparta, Burdur'un kuzeydoğusu, Afyonkarahisar'ın güney ve doğusu, Konya'nın kuzey ve batısı, Niğde'nin doğusu ve Kayseri'nin güneyinde, Ankara, Eskişehir, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri, Konya'nın kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun güneyi ile Adana'nın kuzeyi, Toroslar mevkii, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Uyarılar

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Isparta, Burdur'un kuzeydoğusu, Afyonkarahisar'ın güney ve doğusu, Konya'nın kuzey ve batısı, Niğde'nin doğusu ve Kayseri'nin güneyinde, Ankara, Eskişehir, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Doğu Anadolu'nun güneyi ile Adana'nın kuzeyi, Toroslar mevkii, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, lokal su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, trafikte aksamalar, yağış anında hamleli ani kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar'ın güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri ile Batı Akdeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Isparta ile Burdur'un kuzeydoğusunda, Adana'nın kuzeyi, Toroslar mevkii, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İç anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Konya'nın kuzey ve batısı ile Kayseri'nin güneyi ve Niğde'nin doğusunda, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Konya'nın kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay