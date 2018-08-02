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KuveytTürk’ün altın aracı Türkiye turunda

İstanbul’dan başlayarak 4 ay boyunca Kuveyt Türk’ün altın toplayan şubelerinin bulunduğu şehirleri ziyaret edecek olan Altın Araç, şehir meydanlarında altın bankacılığıyla ilgiyi vatandaşları bilgilendirecek.

02 Ağustos 2018 Perşembe 09:25
KuveytTürk’ün altın aracı Türkiye turunda

Altın Araç projesiyle, öncelikle kadınlar olmak üzere altın bankacılığı konusunda bireylerin farkındalık eşiklerinin yükseltilmesi hedefleniyor. Bu arada KOBİ ve esnafların ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler de sunan Kuveyt Türk, ürün ve hizmetlerini dijital platformlarda tanıtmak için yeni reklam filmleri hazırladı. Reklam filmlerinde, farklı sektörlerde başarılı çalışmalara imza atan 5 KOBİ’nin yöneticileri, Kuveyt Türk’ün, ürün ve hizmetleriyle ilgili deneyimlerini paylaşıyor, bankacılık ürün ve hizmetlerinin ticari faaliyetlerine kattığı değeri anlatıyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 09:25
  1. altın araç
  2. Kuveyt Türk

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