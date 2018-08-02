KuveytTürk’ün altın aracı Türkiye turunda

Altın Araç projesiyle, öncelikle kadınlar olmak üzere altın bankacılığı konusunda bireylerin farkındalık eşiklerinin yükseltilmesi hedefleniyor. Bu arada KOBİ ve esnafların ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler de sunan Kuveyt Türk, ürün ve hizmetlerini dijital platformlarda tanıtmak için yeni reklam filmleri hazırladı. Reklam filmlerinde, farklı sektörlerde başarılı çalışmalara imza atan 5 KOBİ’nin yöneticileri, Kuveyt Türk’ün, ürün ve hizmetleriyle ilgili deneyimlerini paylaşıyor, bankacılık ürün ve hizmetlerinin ticari faaliyetlerine kattığı değeri anlatıyor.