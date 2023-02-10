Kuveyt'ten Türkiye'ye 15 milyon dolarlık yardım

Kuveyt, “asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeler için 15 milyon dolarlık destek açıkladı.

Ülkenin resmi haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ve Veliaht Prens Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, yıkıcı depremlerden etkilenen Türkiye ile Suriye'ye 30 milyon dolarlık yardım talimatı verdi.

Türkiye ve Suriye'ye 15 milyon dolarlık yardım

Söz konusu meblağdan 15 milyon doların Türkiye'de depremden etkilenen bölgelere, 15 milyon doların da Suriye'deki bölgelere gönderileceği aktarıldı.

Kuveyt Veliaht Prensi Sabah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Türkiye ile dayanışmalarını iletmişti.

Sabah, ülkesinin deprem etkileriyle mücadele için anında bir hava yardım koridoru oluşturduğunu ve Bakanlar Kurulu'nun da ülkede depremzedeler için acil yardım kampanyası başlatma kararı aldığını belirtmişti.

Kuveyt'in gönderdiği 46 kişilik arama kurtarma ekibi de Hatay'daki çalışmalarda yer alıyor.