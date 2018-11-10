Kuveyt'te meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetti

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, ülkede aşırı yağışlar nedeniyle Mısırlı bir kişinin sel sularına kapılması sonucu yaşamını yitirdiği aktarıldı. Kuveyt İtfaiyesi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da ülkenin güneyini vuran selin ardından kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiye ait cesedin çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, cesedin kimliğinin belirlenmek üzere, ilgili kurumlara teslim edildiği belirtildi.

Kuveyt Başbakanı Cabir Mubarek el-Hamed es-Sabah, daha önce yaptığı açıklamada, yağışların neden olduğu selin ardından tüm bölgelerde durumu yakından takip ettiklerini duyurmuştu.