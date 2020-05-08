Kuveyt'te Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı uzatıldı

İSTANBUL (AA) - Kuveyt'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı 30 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Kuveyt hükümet sözcüsü Tarık el-Mizrim, yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelinde sokağa çıkma yasağının 30 Mayıs'a kadar uzatıldığını belirtti.



Kuveyt'te şu ana kadar Kovid-19 kaynaklı 47 ölüm, 7 bin 208 vaka kaydedildi.

- Yemen'de denetim için 10 bin asker

Yemen'de ise ülkenin güneyindeki Hadramevt ilinde gece sokağa çıkma yasağının uygulanmasını sağlamak için 10 bin asker görevlendirildi.

Hadramevt Valiliği basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, askerlerin görevlendirilmesi kararının, ilin bazı kentlerinde sokağa çıkma yasağına karşı isyan ve gösteri düzenlenmesi üzerine güvenliği sağlamak ve isyanı bastırmak için alındığı belirtildi.

Hadramevt ilinde 16.00-04.00 arasında uygulanan sokağa çıkma yasağına karşı ilin bazı kentlerinde isyan ve gösteri düzenlenmişti.

Yemen hükümeti, ülkenin tümünde şu ana kadar 5 kişinin Kovid-19 sebebiyle öldüğünü, 25 kişide virüs tespit edildiğini duyurdu.

