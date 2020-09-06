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Aktüel Kuveyt ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Aktüel

Kuveyt ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Katar ile BAE'de vaka sayısı yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-09-06 17:09:50 -
Kuveyt ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Kuveyt'te 544'e, Libya'da 285'e, Katar'da 203'e yükselirken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Katar'da vaka sayısı arttı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 4 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 619 kişinin enfekte olduğu, 618 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 544'e, vakaların 89 bin 582'ye, iyileşenlerin 80 bin 512'e ulaştığı aktarıldı.

- Libya

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan açıklamada, 13 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 655 kişinin enfekte olduğu, 56 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 285'e, vakaların 17 bin 749'a, iyileşenlerin 2 bin 81'e çıktığı ifade edildi.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 231 kişinin enfekte olduğu, 218 kişinin ise iyileştiği duyuruldu.

Açıklamada, can kaybının 203, vakaların 120 bin 95, iyileşenleri 116 bin 998 olduğu bilgisi paylaşıldı.

- BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 513 kişinin enfekte olduğu, 2 bin 443 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, vaka sayısı 73 bin 984, iyileşen sayısı 66 bin 95 olarak paylaşıldı.



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