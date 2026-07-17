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Dünya Kuveyt ve Bahreyn bir kez daha saldırıların hedefi oldu
Dünya

Kuveyt ve Bahreyn bir kez daha saldırıların hedefi oldu

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Kuveyt ve Bahreyn bir kez daha saldırıların hedefi oldu

Kuveyt ve Bahreyn, yeni füze ve insansız hava aracı saldırılarına hedef olduklarını açıkladı. Körfez ülkelerinde hava savunma sistemleri devreye girerken, halka resmi uyarıları takip etme çağrısı yapıldı.

İran’ın, ABD’nin devam eden saldırılarına misilleme olarak ABD askeri varlıklarına ev sahipliği yapan Körfez ülkelerini yeniden hedef aldığı bildirildi.

Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, İran tarafından gerçekleştirilen yeni füze ve İHA saldırılarının ardından ülkenin hava savunma sistemlerinin devreye girdiği duyuruldu.

İran, ABD’nin devam eden saldırılarına misilleme olarak bir kez daha ABD askeri varlıklarına ev sahipliği yapan Körfez ülkelerini hedef aldı. Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin hava savunma sistemlerinin İran’ın gerçekleştirdiği yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından devreye girdiği bildirildi. Düşman unsurları önleme çalışmaları sırasında patlama seslerinin duyulabileceği hatırlatılan açıklamada, "Herkesin resmi makamlar tarafından yayınlanan güvenlik talimatlarına uymasını rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

Bahreyn: "Saldırılar önlendi"

Bahreyn İçişleri Bakanlığı da yeni saldırılar nedeniyle birçok bölgede sirenlerin çaldığını duyurdu. Halka sakin olma ve güvenli alanlara sığınma çağrısı yapılırken, gelişmelerin resmi kaynaklardan takip etme uyarısında bulunuldu.
Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife’nin basın danışmanı Nabil Alhamer ise, İran saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından önlendiği bilgisini paylaştı. Kuveyt ve Bahreyn’i hedef alan son saldırıların herhangi bir hasara yol açıp açmadığına ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

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