Kuveyt, uluslararası ilişkiymiş , konjonktürmüş vs. dinlemiyor: Siyonist amblemli ürün sattığı için bir ticaret merkezini komple kapattı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada başkent Kuveyt'in güneyindeki El-Fervaniye bölgesinde, bazı ürünlerin üzerinde siyonist işgal rejiminin amblemini sergileyerek ülkenin ticaret yasasına aykırı hareket etmesi sebebiyle merkezi çarşılardan birinin kapısına kilit vurulduğunu belirtti.

Açıklamada ticaret yasasına aykırı hareket eden çarşının yetkilileri hakkında soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Bakanlığın twitter hesabında yapılan açıklamada, ülkenin ticaret yasasına aykırı bir şekilde satılan ürün olarak siyonist işgal rejiminin sözde devlet amblemi olarak kullanılan sembolü taşıyan bir spor ayakkabısının fotoğrafına yer verildi.

Kuveyt, siyonist işgal rejiminin ürettiği veya onu temsil eden ticari ürünlerin, normalleşme faaliyetlerine binaen üretilen ve işgal rejiminin meşrulaştırılması niteliği taşıyan ürünlerin satılmasını yasaya aykırı kabul ediyor.

Kuveyt Millet Meclisi 27 Mayıs 2021 tarihinde çıkardığı yasayla siyonist işgal rejimiyle ilişkilerin normalleştirilmesi yasağına aykırı hareket edenlerin ve ilkesel olarak bu yasağı delenlerin cezalarının artırılmasına dair yeni hükümler koymuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, 15 Eylül 2020’de Beyaz Saray'da dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimleriyle düzenlenen bir törenle siyonist rejim ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

‘Normalleşme’ adı altında yapılan Kudüs davasına yönelik ihanet anlaşmasına daha sonra Sudan, ve Fas’ta katılmıştı.