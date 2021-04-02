Kuveyt Türk’ün API’lerini kullanan girişimler artıyor

Restoran, market ve mahalle esnafına teslimat hizmeti vermek amacıyla 2016’da faaliyete başlayan İletmen, günümüzde yeni nesil paket servis hizmetiyle kargo, e-ticaret ve her türlü mahalle içi teslimat ihtiyacına çözüm sunuyor. Kuveyt Türk İK, Strateji ve İnovasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, girişimlere, start-up çevikliğinde API hizmeti sunmak istediklerini belirterek, hedeflerinin, API’lerin canlıya alınma süresini bir güne kadar indirmek olduğunu bildirdi. Kuveyt Türk’ün API marketinde, girişimlerin ve sektörün ihtiyaçlarını dikkate alarak API sayısını artırmaya devam ettiklerini aktaran Demir, girişimcilik ekosistemiyle yaptıkları iş birliklerinin, Kuveyt Türk’ün platform bankacılığı stratejisinin önemli bir parçası olmaya devam edeceğini kaydetti. İletmen Kurucu Ortağı Özgür Duruöz de yeni nesil akıllı teslimat hizmeti sunan İletmen’in tek işinin; göndericinin paketlerini, ürünlerini veya siparişlerini zamanında alıcıya teslim etmek olduğunu belirterek, Kuveyt Türk ile yaptıkları iş birliğinin İletmen Akıllı Teslimat Noktaları’nı yaygınlaştırmak ve teknolojik altyapıyı güçlendirmek için önemli bir adım olduğunu vurguladı. Kuveyt Türk API Market Platformu, 100’e yakın API servisini geliştiricilerin hizmetine sunuyor. Platform üzerinden sunulan veri ve bankacılık altyapısı paylaşımı sayesinde girişimler, uygulamalarında yenilikçi ürün ve hizmet geliştirebiliyor. API’leri kendi platformlarıyla entegre etmek isteyen kuruluşların Kuveyt Türk API Marketi üzerinden başvurularını yapmaları yeterli oluyor.