Kuveyt Türk’ten ilk yarıda 601 milyon TL net kâr

Banka toplanan fon büyüklüğünü 2018 yıl sonuna göre yüzde 28 artışla 69,2 milyar TL’ye çıkardı. Kullandırılan fon büyüklüğü ise yüzde 10,6 artışla 52,9 milyar TL’ye ulaştı. Öz varlıklarını 6 milyar TL, aktif büyüklüğünü ise 87 milyar TL’ye yükselten banka, aktif büyüklük açısından katılım bankaları arasında ilk sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, başarılı geçen ilk çeyreğin ardından yılın ilk yarısını da hedeflerinin üzerinde bir büyümeyle kapattıklarını belirterek, ekonomi yönetiminin düzenlemeleriyle birlikte bankacılık sektöründeki yatay seyrin yılın ikinci yarısında yukarı yönlü ivmeleneceğini aktardı.

Reel ekonominin desteklenmesi ve büyümenin finansmanına katkı sağlamak için yaptıkları çalışmalara hız kazandıracaklarını ifade eden Uyan, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın indirim kararı sonrası, işletmelere yönelik Türk lirası finansman oranlarımızı indirirken konut ve araç finansmanı kullanmak isteyen bireysel müşterilerimiz için ise tüm vade seçeneklerinde kâr oranlarımızı aşağı çektik. Diğer taraftan banka olarak, ilk yarı verileriyle birlikte yıl sonuna kadar ulaşacağımızı öngördüğümüz 85 milyar TL aktif büyüklük tutarının üzerine çıktık. 1 milyar TL’nin üzerinde net kâr hedefimize de sağlam adımlarla yaklaşıyoruz” ifadelerinde bulundu.

İhracata destek için yeni paket

Uyan, ihracatı desteklemek ve ülkeye döviz girdisini artırmak amacıyla ocak ayında hayata geçirdikleri İhracat Destek Paketi’nin büyük ilgi gördüğünü belirterek, “Açıkladığımız paket ile hedeflerimizi aşarak yaklaşık 500 milyon dolarlık bir hacme ulaştık. İhracatçılarımızın yoğun ilgi ve talebi üzerine kampanyamızı devam ettirme kararı aldık. 300 milyon dolarlık limitle 1 Ekim 2019’a kadar devam edecek yeni bir paket açıkladık. İhracat yapan müşterilerimizin ihtiyaçlarını analiz ederek kendilerine en uygun oran ve vade seçeneklerini sunuyoruz. İhracat bedeli taahhüdü almak kaydıyla 6 aya kadar ödemesiz olmak üzere 36 aya varan vadelerle finansman kullandırarak ihracatçımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Paketimizin yeni etabında kâr oranlarımızı da indirdik. Yeni dönemde Euro’da aylık yüzde 0,26, dolarda ise aylık yüzde 0,35’ten başlayan kâr oranlarıyla finansman desteği verebiliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.