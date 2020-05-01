Kuveyt Türk’ten hayırlı destek

Her yıl 23 Nisan haftasında Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’nın (KAÇUV) hayata geçirdiği projelere katkı veren Kuveyt Türk, bu yıl da Umutlu Kutular projesine destek vererek yaptığı bağışla ailelerin üç aylık ihtiyacını karşılıyor. Bu kutularla kanser hastalığı ve bulaşıcı hastalık ile mücadele eden çocukların maske, dezenfektan, eldiven, sabun gibi hijyen ihtiyaçları gideriliyor.

KAÇUV II. Aile Evi hizmete girdi

Kuveyt Türk, 2013 yılından bu yana 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’na destek kampanyaları düzenliyor. Son sekiz yıldaki toplam bağış miktarı 2 milyon 900 bin lirayı aştı. Bağışlarla yapılan KAÇUV II. Aile Evi, ocak ayında hizmete açıldı. KAÇUV Aile Evi, çocuklarının kanser tedavisi için Anadolu’dan İstanbul’a giden ve barınma sorunu yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere hizmet veriyor.