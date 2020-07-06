Kuveyt Türk’ten girişimcilere 7 milyon TL yatırım

Kuveyt Türk Operasyon Grup Müdürü, Lonca Yönetim Komitesi Üyesi Dr. Selman Ortaköy, “Kuveyt Türk’ün yüzde 100 iştiraki olan Kuveyt Türk (KT) Portföy Yönetimi AŞ’nin yönetiminde bulunan Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’yla (GSYF) bugüne kadar 8 girişime toplamda 7 milyon TL’nin üzerinde yatırım yapılması kararı alındı” dedi. Fona teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir, ürünü hazır, müşterisi olan ya da müşteri aşamasına gelmiş projelere sahip tüm girişimcilerin başvurabildiğini belirten Ortaköy, “Lonca Girişimcilik Merkezi’ne kabul edilen girişimlere toplamda 40 bin TL’lik nakit hibe desteği veriyoruz. Bunun 10 bin TL’lik kısmını başlangıçta, 15 bin TL’lik kısmını ise 2 aylık eğitimin sonunda girişimlerimize veriyoruz. Kalan 15 bin TL’yi ise hedeflerine ulaşması sonrasında girişimlere takdim ediyoruz” diye konuştu.