  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Kuveyt Türk’ten girişimcilere 7 milyon TL yatırım

Kuveyt Türk Operasyon Grup Müdürü, Lonca Yönetim Komitesi Üyesi Dr. Selman Ortaköy, Kuveyt Türk (KT) Portföy Yönetimi AŞ’nin yönetiminde bulunan Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’yla (GSYF) bugüne kadar 8 girişime toplamda 7 milyon TL’nin üzerinde yatırım yapılması kararı alındığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-07-06 10:22:00 -
Kuveyt Türk’ten girişimcilere 7 milyon TL yatırım

Kuveyt Türk Operasyon Grup Müdürü, Lonca Yönetim Komitesi Üyesi Dr. Selman Ortaköy, “Kuveyt Türk’ün yüzde 100 iştiraki olan Kuveyt Türk (KT) Portföy Yönetimi AŞ’nin yönetiminde bulunan Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’yla (GSYF) bugüne kadar 8 girişime toplamda 7 milyon TL’nin üzerinde yatırım yapılması kararı alındı” dedi. Fona teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir, ürünü hazır, müşterisi olan ya da müşteri aşamasına gelmiş projelere sahip tüm girişimcilerin başvurabildiğini belirten Ortaköy, “Lonca Girişimcilik Merkezi’ne kabul edilen girişimlere toplamda 40 bin TL’lik nakit hibe desteği veriyoruz. Bunun 10 bin TL’lik kısmını başlangıçta, 15 bin TL’lik kısmını ise 2 aylık eğitimin sonunda girişimlerimize veriyoruz. Kalan 15 bin TL’yi ise hedeflerine ulaşması sonrasında girişimlere takdim ediyoruz” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Toyota Corolla
Satılık 2015 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı