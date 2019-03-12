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Kuveyt Türk’e IFN Awards’ta iki ödül

Kuveyt Türk, İslami finans sektörünün en iyilerini belirlemek amacıyla 14’üncüsü bu yıl düzenlenen IFN Awards 2019’da iki ödül birden kazandı.

12 Mart 2019 Salı 11:38
Kuveyt Türk’e IFN Awards’ta iki ödül

Kuveyt Türk, uluslararası arenada kazandığı ödüllere bir yenisini ekledi. Banka, finans piyasalarının önde gelen yayınlarından Islamic Finance News (IFN) tarafından İslami finans sektörünün en iyilerini belirlemek amacıyla 14’üncüsü bu yıl düzenlenen IFN Awards 2019’da iki ödül birden kazandı. Kuveyt Türk, 1915 Çanakkale Köprüsü finansmanı ile “Yılın Proje ve Altyapı Finansmanı Ödülü” ödülünü alırken, Turkcell Superonline’a sağlanan telekomünikasyon sektörünün ilk kurumsal sukuk ihracı ile de “Türkiye’de Yılın İşlemi Ödülü” ödülüne layık görüldü.

Ödüller, Kuveyt Türk Proje ve Yapılandırılmış Finansmanı Müdürü Ragıp Ali Kılınç’a takdim edildi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 11:38
  1. Kuveyt Türk
  2. Islamic Finance News (IFN)
  3. İslami finans
  4. IFN Awards 2019
  5. 1915 Çanakkale Köprüsü
  6. Yılın Proje ve Altyapı Finansmanı Ödülü
  7. Türkiye’de Yılın İşlemi Ödülü
  8. Turkcell
  9. Kuveyt Türk Proje ve Yapılandırılmış Finansmanı Müdürü Ragıp Ali Kılınç

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