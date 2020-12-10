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Ekonomi Kuveyt Türk Mobil ile işlemler telefon mesafesinde
Ekonomi

Kuveyt Türk Mobil ile işlemler telefon mesafesinde

Dijital platformların hayatımıza girmesiyle birlikte banka müşterilerinin beklentileri de çok değişti. Müşteriler artık diledikleri finansal işlemi, diledikleri yerden en güvenilir ve en hızlı şekilde yapmak istiyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 21:44:00 -
Kuveyt Türk Mobil ile işlemler telefon mesafesinde

Mobil bankacılık, finansal işlemleri kullanıcıların parmağının ucuna kadar getirerek, müşterilerin işlemlerini çok daha kolay ve kısa bir sürede yapmalarını mümkün kılıyor.

İleri bankacılık teknolojileriyle kullanıcılarına daima yeni nesil çözümler sunan Kuveyt Türk, hazırladığı yeni reklam filminde herkesi mobil bankacılık kullanmaya davet ediyor.

Tüm mecralarda yayınlanan filmde, gündelik hayatta en basit işlerin dahi mesafe, zaman ve çaba gerektirmesine karşılık Kuveyt Türk Mobil’in mesafesiz, masrafsız ve akıllı şekilde sunduğu çözümler anlatılıyor. Dijital katılma hesabı açmaktan altın-döviz almaya kadar birçok işlemin sadece telefon mesafesinde olduğuna dikkat çekiliyor.

“Mesafesiz, masrafsız, akıllı” sloganıyla hayatı kolaylaştıran en önemli özelliklerin Kuveyt Türk Mobil’de olduğu vurgulanıyor. İşlem sırasında akla takılan tüm soruların çözüme kavuşacağının da altı çizilen filmde, her yaş grubundan kullanıcının Kuveyt Türk Mobil uygulamayı kolayca kullanabileceği mesajı veriliyor.

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