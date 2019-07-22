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Kuveyt Türk konut kredi hesapla Konut hesabında ödeme planı nasıldır?

Kuveyt Türk Konut Kredisi nasıl hesaplanır? Kuveyt Türk Konut Kredisi Hesaplama ve Ev Kredisi Başvurusu. Aylık veya üç aylık olarak açılabilir. Düzenli aylık ödemelere ilişkin alt sınır 388,17 TL, üst sınır 3.881,60 TL’dir. Üç aylık ödemelere ait alt sınır 1.164,51 TL, üst sınır ise 11.644,80 TL’dir.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:53
Kuveyt Türk konut kredi hesapla Konut hesabında ödeme planı nasıldır?

Kuveyt Türk Konut Kredisi nasıl hesaplanır? Kuveyt Türk Konut Kredisi Hesaplama ve Ev Kredisi Başvurusu. Aylık veya üç aylık olarak açılabilir. Düzenli aylık ödemelere ilişkin alt sınır 388,17 TL, üst sınır 3.881,60 TL’dir. Üç aylık ödemelere ait alt sınır 1.164,51 TL, üst sınır ise 11.644,80 TL’dir.

Konut hesabımdan para çekilebilir mi?

Konut hesabından yılda 2 kere çekim yapılabilir. Kalan bakiyenin konut hesabının açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamından az olmaması gerekir. Bu şart ihlal edildiğinde hesap, konut hesabı statüsünden çıkarılır ve devlet katkısı ödenmez.

Devlet katkısı nasıl hesaplanır?

Devlet katkısı hazırlanmasında, konut edinim tarihindeki birikim esas alınır. Bu katkı hesaptaki tutarın ödeme sürelerine göre belirli yüzdeleri alınarak hesaplanır. Devlet katkısı katılımcılar açısından;

Düzenli ödeme süresi 36 ila 47 ay olanlar için hesaptaki tutarın %15’idir. Ancak katkı 16.313,21 TL’yi geçemez.

Düzenli ödeme süresi 48 ila 59 ay olanlar için hesaptaki tutarın %18’idir.Ancak katkı tutarı 17.568,08 TL’yi geçemez.

Düzenli ödeme süresi 60 ay ve üzeri olanlar için hesaptaki tutarın %20’sidir. Ancak katkı tutarı 18.822,94 TL’yi geçemez.

Konut hesabının amacı nedir?

Tamamı kendisine ait bir konutu olmayan Türk vatandaşlarının yurtiçinde ilk ve tek konutunu satın almalarına destek olmak amaçlanmaktadır.

Konut hesabından kimler faydalanabilir?

Tamamı kendisine ait bir konutu bulunmayan Türk vatandaşları konut hesabı açtırabilmektedirler. Türk vatandaşlığından izinle çıkarılan Mavi Kart sahipleri bu kapsamın dışındadır.

Konut hesabı bankaların yurtdışı şubelerinde açılabilir mi?

Bu hesap mutlaka Türkiye’deki bankaların yurtiçi şubelerinde açılmalıdır.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:53
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