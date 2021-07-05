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Ekonomi Kuveyt Türk kaliteli ve hızlı bankacılık işlemleri sunuyor
Ekonomi

Kuveyt Türk kaliteli ve hızlı bankacılık işlemleri sunuyor

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, sermaye yapılarının güçlü olduğuna işaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 10:19:00 -
Kuveyt Türk kaliteli ve hızlı bankacılık işlemleri sunuyor

Kuvvetlenmeye ve büyümeye devam ettiklerine dikkat çeken Uyan, şu ifadeleri kullandı:

Öncü konumdayız

“Şubelerimizle, dijital kanallarımızla kaliteli ve hızlı bankacılık hizmetleri sunuyoruz. Müşteri odaklı yaklaşımımız, teknoloji-inovasyon çalışmalarımız ve dijital dönüşüm yolunda attığımız adımlarla sektörümüzdeki öncü konumumuzu sürdürüyoruz. Yabancı müşterilerimize de derin bir tecrübe ve uzman bir kadroyla hizmet veriyoruz.”

3 stratejisi var

Uyan, yabancı müşterilerine önemli imkânlar sunduklarını da belirtti. Pek çok konuda müşterilerine yardımcı olduklarını vurguladı. Uyan, şöyle dedi: “Gelecek vizyonumuz ve önceliklerimiz doğrultusunda stratejilerimizi üç ana boyutta şekillendiriyoruz. Bunlar finansal sağlık, müşteri deneyimi ve dijitalleşme. Finansal sağlık açısından gelecekte de sürdürülebilir kârlı büyüme ilkesiyle yolumuza devam edeceğiz. Müşteri deneyimini ise en üst düzeye çıkarmak için süreçlerimizi değişen beklentileri karşılayacak şekilde tasarlamaya odaklanıyoruz. Bankacılık sektöründe rekabet edebilmek için dijital kanallarda da stratejik projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Chatbot ve ses teknolojileri gibi çözümlerle değer oluşturmayı, yeni nesil bankacılığın öncüsü olmayı hedefliyoruz.”

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