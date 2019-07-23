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Kuveyt Türk ihracatçıların yanında

Kuveyt Türk, Eximbank’ın Kısa Vadeli Alacak Sigortası ile finansmana erişimleri güçleşen ihracatçılara çözüm sunuyor.

23 Temmuz 2019 Salı 11:51
Kuveyt Türk ihracatçıların yanında

Kuveyt Türk, Eximbank’ın Kısa Vadeli Alacak Sigortası’na entegre olan ilk katılım bankası oldu. Bu sistemle ihracatçıların yurt dışı satışlarından doğan tahsilâtı riskli alacakların sigorta kapsamına alındığını belirten Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, şunları söyledi: “Türkiye’nin 2018’deki yıllık ihracatı 168 milyar doları aştı. Bu tutarın yüzde 68’ini açık hesap olarak da bilinen mal mukabili ihracat oluşturuyor. Teminat üretemediklerinden dolayı açık hesap çalışan ihracatçılarımızın finansmana erişimleri güçleşiyor. Eximbank, bu durumda olan ihracatçılarımıza Kısa Vadeli Alacak Sigortası’yla bir çözüm sunuyor. Eximbank, ihracatçıların yurt dışı satışlarından doğan alacaklarının tahsilatını kolaylaştırmak amacıyla alacakları ticari ve politik risklere karşı sigortalıyor. Bankalar da bu sigorta poliçesini teminat olarak kabul ediyor ve ihracatçılarımıza finansman sağlıyor. Biz de bu sisteme dâhil olan ilk katılım bankası olarak bundan böyle mal mukabili ihracat yapan tüm ihracatçılarımızın da yanındayız.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 11:51
  1. Kuveyt Türk
  2. Eximbank
  3. Kısa Vadeli Alacak Sigortası
  4. Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan
  5. katılım bankası

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