Kuveyt Türk, 10 yeni girişimci arıyor

Teknoloji odaklı yeni fikirlerin desteklenip geliştirilmesi ve ticari faaliyete dönüştürülerek ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla hayata geçirilen projenin üçüncü döneminde en az 10 yeni girişime destek verilmesi amaçlanıyor.

www.loncagirisim.com adresi üzerinden genel ve FinTech olmak üzere iki ayrı kategoride yapılabilen başvurular, 9 Eylül’e kadar sürecek.

Genel kategoriye yazılım, bilgi güvenliği, robotik, büyük veri, nesnelerin interneti (IoT), mobil uygulama, öğrenen cihazlar (machine learning), sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR), oyun geliştirme veya görüntü işleme üzerine bir projeye sahip olan tüm girişimciler başvurabiliyor.