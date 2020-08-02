Kuveyt, Mısır'a uçuş yasağı kararını gözden geçirecek

İSTANBUL (AA) - Mısır, Kuveyt'in, ülkede tartışmalara neden olan "Mısır'a uçuş yasağı" kararını gözden geçireceğini açıkladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Samih Şukri Kuveytli mevkidaşı Ahmed Nasır es-Sabah ile telefonda görüştü.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah, Şukri'ye, Mısır'a uçuş yasağı kararının ilerleyen dönemde gözden geçirileceğini iletti.

İki bakan telefon görüşmesinde, karşılıklı ulaşımı kolaylaştıracak tedbirlerin belirlenmesi için iki ülke sağlık bakanlarının irtibat halinde olması konusunda görüş birliğine vardı.

Kuveyt tarafından, Mısır'ın açıklamalarına henüz cevap gelmedi.

Kuveyt dün, uçuş yasağı ilan edilen ülkeler listesine (31 ülke) Mısır'ı da dahil etmişti. Kuveyt'in bu kararı, Mısır'da büyük tepkiyle karşılanmış ve misliyle mukabele edilmesi istenmişti.



