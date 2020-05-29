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Aktüel

Kuveyt, kapsamlı sokağa çıkma yasağını kısmiye çeviriyor

Yeniakit Publisher
2020-05-29 05:52:24 -
Kuveyt, kapsamlı sokağa çıkma yasağını kısmiye çeviriyor

KUVEYT (AA) - Kuveyt, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele amaçlı uygulanan kapsamlı sokağa çıkma yasağını gelecek pazardan itibaren 12 saate indirme kararı aldı.

Kuveyt Başbakanı Sabah el-Halid, İçişleri Bakanı Enes Salih ve Sağlık Bakanı Basil es-Sabah, düzenledikleri ortak basın toplantısında alınan kararı açıkladı.

Kapsamlı sokağa çıkma yasağının hafifletildiğine işaret eden Salih, kısıtlamanın 18.00 ila 06.00 saatlerinde uygulanacağını duyurdu.

Basın toplantısında konuşan Başbakan Halid, alınan kararla aşamalı olarak hayatın normale dönmesinin hedeflendiğini, bu konuda birçok ülkenin uygulamalarının takip edildiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Basil es-Sabah da her biri üçer hafta olmak üzere 5 aşamada normal hayata geçileceğini kaydetti.

İlk aşamada sağlık kurallarına uyulmak kaydıyla gerekli hazırlıkların ardından camiler, sanayi kuruluşları, petrol istasyonları, hastaneler, özel doktor muayenehaneleri ve perakende gıda maddesi satan dükkanlarda faaliyete izin verileceği, evlere teslim hizmetlerinin başlayacağını dile getiren Sabah, sağlık talimatlarına uyulmaması durumunda sert uygulamaların getirileceği uyarısında bulundu.

Bakan Sabah, bir aşamadan diğerine geçişin şartları olduğunu, aksi takdirde bir önceki aşamaya geri dönüleceğine dikkat çekti.

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