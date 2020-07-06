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Aktüel

Kuveyt ile Suudi Arabistan'ın ortak petrol sahası Vefra'da üretim yeniden başladı

Yeniakit Publisher
2020-07-06 11:50:31 -
Kuveyt ile Suudi Arabistan'ın ortak petrol sahası Vefra'da üretim yeniden başladı

KUVEYT (AA) - Kuveyt ile Suudi Arabistan, ortak petrol sahalarının bulunduğu tarafsız bölgedeki Vefra petrol sahasında üretime yeniden başladı.

Kuveyt Petrol Bakanlığının Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Beş yıllık bir aranın ardından, 2020 yılının temmuz ayı başlangıcı itibarıyla Vefra petrol sahasında ortak üretim yeniden başladı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Kuveyt ve Suudi Arabistan'ın diğer ortak petrol sahası Hafci'de de birkaç gün önce petrol üretimine yeniden başlandığı hatırlatılarak, "iki ülkenin ortaklaşa oluşturduğu plan doğrultusunda hareket edildiği" belirtildi.

- Hafci ve Vefra petrol sahaları

Suudi Arabistan ile Kuveyt arasındaki tarafsız bölgede bulunan Hafci ve Vefra petrol sahalarının günde 500-600 bin varil üretim kapasitesi bulunuyor.

Çevresel nedenlerle 2014'te Hafci'yi, işletmede yaşanan engeller nedeniyle de 2015'te Vefra'yı kapatan iki ülke, Aralık 2019'da bölgede yeniden petrol üretimine başlama kararı almıştı.

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