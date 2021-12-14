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Eğitim ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi’ çığ gibi büyüyor
Eğitim

‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi’ çığ gibi büyüyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen “Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi” kapsamında Kırklareli’nde 93 okulda kütüphane açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 21:21:00 -
‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi’ çığ gibi büyüyor

Vali Osman Bilgin ve eşi İlknur Bilgin’in katılımıyla gerçekleştirilen açılış törenini, diğer okullar çevrim içi takip etti. Vali Bilgin, konuşmasında, eğitim öğretim açısından kütüphanelerin çok büyük önem taşıdığını söyledi “Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi”ni çok önemsediklerini ifade eden Bilgin, okuyan toplumların her zaman gelişime ve büyümeye açık olduğunu belirtti.

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