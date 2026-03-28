Kütüphaneler için güç birliği: Bakan Nuri Ersoy'dan yeni nesil model vurgusu

Kültür ve Turizm alanında yürütülen çalışmalar kapsamında sivil toplum kuruluşlarıyla geliştirilen iş birlikleri, toplumun farklı kesimlerine erişimi artırmaya yönelik projelerle güçlenmeye devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu kapsamda, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde Toplumsal Gelişim Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) Yönetim Kurulu Başkanı Belma Sekmen ile bir araya geldi.

Bakan Ersoy’un, Emine Erdoğan’ın himayelerinde 2005 yılında kurulan TOGEM-DER Başkanı Sekmen ile gerçekleştirdiği görüşmede okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve bilgiye erişimin artırılması hedefiyle atılabilecek adımlar ele alındı. Bakan Ersoy, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurduğu görüşmeye yönelik ifadeleri kullandı: “TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Belma Sekmen ile bir araya gelerek, özellikle kütüphanecilik alanında geliştirilebilecek iş birliği imkânlarını kapsamlı şekilde ele aldık. Toplumun her kesimine erişen, çocuklar ve gençler başta olmak üzere dezavantajlı grupları bilgiyle buluşturacak yeni nesil kütüphane modelleri, gezici ve mahalle odaklı kütüphane uygulamaları ile okuma kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik ortak projeler üzerine verimli bir değerlendirme yaptık. Eğitim, sosyal dayanışma ve hayır çalışmalarıyla topluma dokunan bu yaklaşımı, kültür ve bilgiye erişimi artıracak projelerle destekleyeceğiz ve bu süreci daha da ileri taşıyacağız. Nazik ziyaretleri için teşekkür ederim.”

Görüşmede, özellikle toplumun farklı kesimlerine ulaşmayı hedefleyen yeni nesil kütüphane modelleri ile gezici ve mahalle odaklı uygulamaların yaygınlaştırılması konusu ön plana çıktı. Çocuklar ve gençler başta olmak üzere dezavantajlı grupların bilgiyle buluşturulmasını hedefleyen projeler kapsamında, sivil toplum iş birliklerinin güçlendirilmesi ve okuma kültürünün tabana yayılması hedefleniyor. Eğitim ve sosyal dayanışmayı odağına alan çalışmaların, kültür politikalarıyla entegre şekilde ilerletilmesi ve bu alandaki projelerin artırılması planlanıyor.