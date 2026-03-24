Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında kültür ve turizm iş birliği güçleniyor

Ersoy, iki ülkenin turizm potansiyeline de değinerek şöyle devam etti: “Üsküp, Ohrid, Manastır ve diğer tarihî merkezleriniz; Osmanlı dönemi mirası, çok katmanlı kültürel dokusu ve doğal güzellikleriyle Türk ziyaretçiler için güçlü bir çekim potansiyeline sahipken Türkiye de Kuzey Makedonya’dan gelen ziyaretçilere tarih, kültür, inanç, gastronomi, sağlık ve deniz turizmi açısından geniş imkânlar sunmaktadır.” Kültürel İş Birliği ve Ortak Projeler Masaya Yatırıldı Üsküp'e 7 Nisan 2023 tarihinde bir ziyaret gerçekleştirdiklerini hatırlatan Ersoy, bu ziyaret çerçevesinde iki ülke arasında Kültürel İşbirliği Anlaşmasını imzaladıklarını ve bu anlaşmanın ortak kültürel değerleri yaşatma, koruma ve tanıtma açısından önemli bir araç olduğunu vurguladı. Üsküp’teki Kurşunlu Han Kültür ve Sanata Ev Sahipliği Yapacak Bakan Ersoy, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te bulunan Kurşunlu Han’a ilişkin olarak da ortak miras vurgusu yaparak "Kurşunlu Han'ın restorasyon ve restitüsyon projeleri tamamlandı.” dedi.Hanın tarihi kimliğine uygun olarak restorasyonu sonrasında Yunus Emre Enstitüsünce kültür ve sanat faaliyetlerinde kullanılacağını ifade eden Ersoy, restorasyon sürecine ilişkin değerlendirmesinin ardından beklentilerini de dile getirdi.Ersoy, restorasyon sürecinin titizlik gerektiren ve uzun süren bir çalışma olduğuna işaret etti.