Ziya Gökalp'in 150. yılı Türk Dünyasında kültürel buluşmaya dönüştü: 2026, 'Ziya Gökalp Anma Yılı' oldu...

Törende konuşan Bakan Ersoy, Ziya Gökalp’in doğumunun 150’nci yılında ‘anmak’, ‘anlamak’ ve ‘yeniden yorumlamak’ üzere bir araya geldiklerini vurguladı. Ersoy, bu buluşmanın yalnızca bir anma programı olmadığını, aynı zamanda küresel çapta önemli gelişmeler yaşanırken Türk devletlerinin birlik ve dayanışma ruhunu eyleme dönüştüren en güçlü irade beyanı olduğunu söyledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TÜRKSOY’un Türk devletleri arasındaki iş birliğinde önemli bir rol üstlendiğini hatırlatarak, 2026 yılının “Ziya Gökalp Anma Yılı” olarak ilan edilmesine ilişkin süreci şu cümlelerle aktardı: Türk devletlerini ortak bir çatı altında buluşturan TÜRKSOY, yalnızca fikir birliğinin değil, bu fikirlerin somut adımlara dönüşmesinin de öncüsü ve itici gücüdür. Bu çerçevede 16 Kasım 2024 tarihinde Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta gerçekleştirilen TÜRKSOY Daimi Konsey 41’inci Dönem Toplantısı’nda Bakanlığımızın teklifi ile 2026 yılının ‘Ziya Gökalp Anma Yılı’ olarak ilan edilmesi oy birliğiyle kabul edilmişti. 2025 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kazakistan’ın Aktau şehrinde yapılan toplantılarda ise bu somut kararlar bir takvime bağlanmıştı. İçinde bulunduğumuz yılın ‘Ziya Gökalp Anma Yılı’ olarak ilan edilmesi çok önemli bir karardır. Bu karar, Türk dünyasının ortak aklının, ortak hafızasının ve ortak geleceğe dair iradesinin somut bir göstergesidir.”