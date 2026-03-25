Ziya Gökalp'in 150. yılı Türk Dünyasında kültürel buluşmaya dönüştü: 2026, 'Ziya Gökalp Anma Yılı' oldu...
Ziya Gökalp’in doğumunun 150’nci yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nde başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 2026 “Ziya Gökalp Anma Yılı” kapsamında yürütülecek etkinliklerin startını “Ziya Gökalp ve Türk Kimliği Bilgi Şöleni” programıyla verdi. Türk dünyasının ortak hafızası ve kültürel birliğine vurgu yapılan buluşmada Gökalp’in fikirlerinin bugün de yol gösterici olduğu ifade edildi.