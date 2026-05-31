ABD ordusunun en değerlisini düşürdü Tek tek avlıyor

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaş yönetiminden sorumlu Hatemu'l Enbiya Merkez Karargâhı tarafından yayımlanan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin tamamen İran Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde olduğu vurguladı. Açıklamada, boğazdan geçecek tüm gemilerin yalnızca belirlenen rotaları kullanması ve Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nden izin almasının zorunlu olduğu ifade edildi. Kurallara uyulmaması halinde gemilerin geçiş güvenliğinin ciddi şekilde tehlikeye gireceği belirtildi.

İran ayrıca, Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğe müdahale etmeye veya boğazın yönetimine karışmaya çalışan yabancı askeri gemilerin hedef alınacağı uyarısında bulunmuştu.

ABD SİHASI DÜŞÜRÜLDÜ

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün şafak vakti, İran kara suları üzerinde hava sahasına girerek düşmanca bir operasyon gerçekleştirmeyi amaçlayan saldırgan ABD ordusuna ait bir MQ-1 insansız hava aracı, Devrim Muhafızları Ordusu'nun modern hava savunma füzeleri tarafından tespit edilerek düşürüldü." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "herhangi bir saldırganlığa kararlı bir şekilde karşılık verileceği" uyarısında bulunuldu.