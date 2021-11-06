Kutup Yıldızı Derneği'nden, Doğu Türkistanlı vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması!
Kutup Yıldızı Sağlık Gönüllüleri Derneği tarafından İstanbul'da yaşayan Doğu Türkistanlı vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması yapıldı.
Daha önce yurt içinde ve yurt dışında çeşitli merkezlerde ücretsiz sağlık taraması hizmeti gerçekleştiren Kutup Yıldızı Sağlık Gönüllüleri Derneği, bugün de İstanbul'da bulunan Doğu Türkistanlı vatandaşlara sağlık taraması hizmeti sundu.
Hasta olanlara ilaç hizmeti de sunuldu
10 doktorla yapılan sağlık taramasına giren vatandaşlar, birinci basamak sağlık tetkikinden geçirildi.
Yaklaşık 250 Doğu Türkistanlının katıldığı ücretsiz muayeneler sonrası hastalara ilaç hizmeti de sunuldu.