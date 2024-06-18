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Gündem Kutsal topraklarda vefat eden Türk hacı sayısı 23'e yükseldi!
Gündem

Kutsal topraklarda vefat eden Türk hacı sayısı 23'e yükseldi!

Yeniakit Publisher
2024-06-18 20:44:00 - 2024-06-18 20:47:29
Kutsal topraklarda vefat eden Türk hacı sayısı 23'e yükseldi!

Hac ibadetini yapmak üzere kutsal topraklara giden 23 Türk hacı adayının çeşitli sebeplerle hayatını kaybettiği açıklandı.

Türkiye'den ilk kafilenin 9 Mayıs'ta Kabe'ye gittiği 2024 yılı hac organizasyonunda hayatını kaybeden Türk hacıların sayısı 23'e yükseldi.

Vefat eden Türk hacı adaylarının ölüm nedenlerinin büyük bölümünü, kalp damar hastalıkları ve enfeksiyona bağlı hastalıkların oluşturduğu öğrenildi.

Hayatını kutsal topraklarda kaybeden hacı adayları bulundukları yerlerde defnedildi.

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