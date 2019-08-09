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Kutsal topraklarda 500 Sağlık Bakanlığı personeli görevlendirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye olarak Mekke ve Medine'de toplam 140 yatağı olan 2 hastanemiz var. Bununla ilgili 500 sağlık personelimiz 2 ay boyunca görevlendirildi." dedi.

09 Ağustos 2019 Cuma 15:30
Kutsal topraklarda 500 Sağlık Bakanlığı personeli görevlendirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kutsal topraklardaki hacı adaylarının yaşayabileceği sağlık problemleri için verilecek sağlık hizmetlerine ilişkin yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak ilk defa hac ve umre için enfeksiyon kontrol rehberi yayımladıklarını anımsattı.

Koca, "Türkiye olarak Mekke ve Medine'de toplam 140 yatağı olan 2 hastanemiz var. Bununla ilgili 500 sağlık personelimiz 2 ay boyunca görevlendirildi. Bu hastanelerimizde yine fedakar bir şekilde gayretle çalışmalarına devam ediyor olacaklar." diye konuştu.

Hacı adaylarına MERS-CoV uyarısı

Koca, ilk kez 2012'de tanımlanan ve solunum yolu ile bulaşan MERS-CoV aktivitesinin, Arap Yarımadası'nda ve özellikle Suudi Arabistan'da devam ettiğine dikkati çekti.

Özellikle hac döneminde sık sık karşılaşılan hastalıkların su ve gıda kaynaklı olduğunu belirten Koca, "Ayrıca solunum yolu hastalıkları da daha sık görülebiliyor. Kalabalık ortamlarda özellikle riskli hastalık grubunun maske kullanması son derece önemli." dedi.

Koca, Türkiye'nin, vatandaşları için Diyanet İşleri Başkanlığınca kurulan ve işletilen 2 hastanede 12 ambulansla hizmet verdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak hava ambulansı hizmetini vatandaşımıza verdiğimiz için çok riskli hasta grubunu ihtiyaç olduğu durumda Mekke veya Medine'den getirebilme imkanına da sahibiz. Bu hizmeti de vermeye devam ediyoruz. Geçen yıl bu anlamda 40 vatandaşımızı daha iyi bir hizmet için Mekke ve Medine'den Türkiye'ye taşımış olduk. O nedenle açıkta bulunanların yenilmemesinin, yeri geldiğinde el yıkama durumu yoksa el dezenfektanı kullanılmasının, kalabalık ortamlarda özellikle riskli grubunun maske takmasının önemli olduğunu söylemek istiyorum."

Koca, Türkiye'ye döndükten sonra ishal, ateş, öksürük ve nefes almada güçlük çekme gibi şikayetleri bulunan hacıların en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak, kutsal topraklardan döndüklerini hekime söylemeleri gerektiğini vurguladı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 15:30
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