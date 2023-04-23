Kütahyalı taraftarlara taşlı sopalı çirkin saldırı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden İstanbul'a Galatasaray maçı için yola çıkan taraftarlar Yalova'da Karşıyakalı taraftarlarının taşlı sopalı saldırısına uğradı.

Edinilen bilgilere göre İstanbul'da bu akşam oynanacak Galatasaray ile Karagümrük maçı için yola çıkan Tavşanlı Galatasaraylılar Derneği otobüsü Yalova'da bir tesiste mola verdiği sırada, bir başka maç için yola çıkmış olan İzmir Karşıyaka taraftarları ile karşılaştı.

Taşlı sopalı saldırıya uğradılar

Otobüsten henüz inmeyen Tavşanlı Galatasaray Derneği yolcularına içlerinde alkollü oldukları da anlaşılan kişilerin taşlı sopalı saldırısına uğradı. Bir taraftar hafif şekilde yaralanırken, otobüs maç için gideceği yöne hızla uzaklaştı.