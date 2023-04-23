  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yargıtay'dan emsal karar! Sınav parası yatırdığı dekontu incelemedi hayatının şokunu yaşadı

Savaş için tarih verildi! Çin-Tayvan-ABD gerilimine Avrupa da dahil oldu

Bayraktar TB2 SİHA'da yeni dönemin ilk anlaşması: Dünyaca ünlü dergi açıkladı! Mısır Türkiye'den satın alacak

İyi Parti’de istifa furyası devam ediyor!

Hava durumu konusunda her tahmini tutan Meteoroloji’den o iki şehre sarı kodlu uyarı: Bu illerde yaşayanlar..

Fatih Erbakan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile mutabakat maddelerinde nasıl anlaştıklarını anlattı!

TCG Anadolu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamlamak üzere demir aldı!

Zindanda 60. bayram

Ücretsiz doğalgaz müjdesi verdi, Togg’ları ve SİHA gemilerini yaptı! Erol Bulut anlattı: Sözleri dikkat çekti

Borrell'den Çin'i kızdıracak açıklama! Tartışmalı bölgeye gözünü dikti
Spor Kütahyalı taraftarlara taşlı sopalı çirkin saldırı
Spor

Kütahyalı taraftarlara taşlı sopalı çirkin saldırı

Yeniakit Publisher
2023-04-23 17:55:00 - 2023-04-23 17:56:42

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden İstanbul'a Galatasaray maçı için yola çıkan taraftarlar Yalova'da Karşıyakalı taraftarlarının taşlı sopalı saldırısına uğradı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden İstanbul'a Galatasaray maçı için yola çıkan taraftarlar Yalova'da Karşıyakalı taraftarlarının taşlı sopalı saldırısına uğradı.

Edinilen bilgilere göre İstanbul'da bu akşam oynanacak Galatasaray ile Karagümrük maçı için yola çıkan Tavşanlı Galatasaraylılar Derneği otobüsü Yalova'da bir tesiste mola verdiği sırada, bir başka maç için yola çıkmış olan İzmir Karşıyaka taraftarları ile karşılaştı.

Taşlı sopalı saldırıya uğradılar

Otobüsten henüz inmeyen Tavşanlı Galatasaray Derneği yolcularına içlerinde alkollü oldukları da anlaşılan kişilerin taşlı sopalı saldırısına uğradı. Bir taraftar hafif şekilde yaralanırken, otobüs maç için gideceği yöne hızla uzaklaştı.

Böyle taraftar olmaz! Penaltı esnasında ahlaksız hareket
Böyle taraftar olmaz! Penaltı esnasında ahlaksız hareket

Spor

Böyle taraftar olmaz! Penaltı esnasında ahlaksız hareket
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Suudi taraftarlar çılgına döndü... Ronaldo'dan Ramazan'da skandal hareket
Suudi taraftarlar çılgına döndü... Ronaldo'dan Ramazan'da skandal hareket

Spor

Suudi taraftarlar çılgına döndü... Ronaldo'dan Ramazan'da skandal hareket

Cim Bom Bom ismi bakın nereden geliyor! Galatasaray taraftarı öğrenince çok şaşıracak
Cim Bom Bom ismi bakın nereden geliyor! Galatasaray taraftarı öğrenince çok şaşıracak

Spor

Cim Bom Bom ismi bakın nereden geliyor! Galatasaray taraftarı öğrenince çok şaşıracak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23