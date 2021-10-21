Kütahyalı fırıldak Ertuğrul Özkök'ün avukatı oldu

16 Ekim'de Diyarbakır’ın tarihi Keçi Burcu’nda açılan ‘Hafıza Odası’ sergisi için kente giden Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök’ün burada çektiği halay gündem olmuştu.

Kaya'dan tepki

Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya'dan, Özkök ve Fatih Altaylı ile bir araya gelen Güneştekin'e tepki gösterdi. Gülten Kaya, eşi Ahmet Kaya ile ilgili Ertuğrul Özkök'ün Hürriyet gazetesinde 'Vay Şerefsiz' manşetini attığını, HaberTürk yazarı Fatih Altaylı’nın 'Parayı Veren Ahmet'i Alır' başlıklı yazısını hatırlatarak sergiyi açan Ahmet Güneştekin’e "Bu başlıkların sahipleri ile utanç fotoğrafları çektiren; Ahmet Güneştekin! 'Hafıza' silinmez!" dedi.

Bugünkü yazısında sergiye gitmediğini açıklayan Ataylı, Kaya'ya, "Öyle bir ortamda olmak benim için sizin edeceğiniz her türlü hakaretten daha büyük hakarettir" cevabını verdi.

Kütahyalı araya girdi

Söz konusu tartışmaların ardından Rasim Ozan Kütahyalı, Ertuğrul Özkök'ün Diyarbakır ziyareti sonrası Covid-19'a yakalandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından Gülten Kaya'nın eleştirilerine de yanıt veren Kütahyalı, "Belki biz de o dönem çok aşırıya gitmiştik, devrimsel süreçlerin hepsinin sonu kötü oluyor. Özeleştiri yapmak lazım. Gülten Abla inan bana Ertuğrul Özkök’ün Ahmet Kaya konusunda özür dilemesi, üzüntüsü çok samimi. Biliyorsun onu en çok ben dövdüm. Bana inanmanı çok isterdim" dedi.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın mesajları şöyle:

"Diyarbakır’daki halaydan sonra Ertuğrul Özkök maalesef koronavirüse yakalandı. Ben, Gülten Abla'nın (Kaya) Özkök’ü “Geçmiş olsun” diye arayacağına inanıyorum. Ahmet Kaya ne kadar dargın olsa da Özkök’ün Kovid-19 olduğunu öğrense “Geçmiş olsun iki gözüm” diye onu arardı.

Gülten Ablam çok iyi bilir ki ben Ahmet Kaya’yı linç edenlerin hepsinin korkudan titremesini sağlamış adamım. Öyle bir hava yaratmıştık ki halen aktif olan bir savcı beni arayıp yaptığım “Ahmet Kaya özel programı”nın TV kaydını istemişti, hepsi gözaltına alınıp sorgulanacaktı.

Şimdiki durumu düşününce bunlar sürreel geliyor ama bir dönem bu atmosferi biz vicdanlı Türkler yaratmıştık. Bir Kürd’ün kılına dokunmaya, aleyhine tek kötü söz etmeye korkuyorlardı. Kürtleri 50 sene geriye götüren 7 Haziran 2015 salaklığı ile Kürt düşmanları kazandı.

Belki biz de o dönem çok aşırıya gitmiştik, devrimsel süreçlerin hepsinin sonu kötü oluyor. Özeleştiri yapmak lazım. Gülten Abla inan bana Ertuğrul Özkök’ün Ahmet Kaya konusunda özür dilemesi, üzüntüsü çok samimi. Biliyorsun onu en çok ben dövdüm. Bana inanmanı çok isterdim.

Yeniden söylüyorum... Ahmet Kaya, Ertuğrul Özkök’ün hatta Fatih Altaylı’nın koronavirüs illetine yakalandığını duysa ne kadar kızgın ve dargın olsa da “Geçmiş olsun iki gözüm” diye arardı... Ahmet Kaya kin tutmayan, bilge ve çok vicdanlı bir insandı. Yanlış mıyım Gülten Abla? "