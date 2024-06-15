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Yerel Kütahya'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama kararı
Yerel

Kütahya'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama kararı

Yeniakit Publisher
2024-06-15 11:06:00 -
Kütahya'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama kararı

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 4 zanlıdan ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şehirlerarası uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesi kapsamında yapılan çalışmalarda İstanbul'dan Antalya istikametine giden şüpheli bir araç Kütahya girişi çevreyolu üzerinde durduruldu. Araçta yapılan aramada bin 35 gram esrar ele geçirildi.

Araçta bulunan H.Ö., S.Ö., Ö.B. ve S.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden H.Ö. ve Ö.B, tutuklandı, S.Ö. ve S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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