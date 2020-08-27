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Aktüel Kütahya'da "polislere rüşvet davasının" sanığı, hakkındaki farklı bir soruşturmada tutuklandı
Aktüel

Kütahya'da "polislere rüşvet davasının" sanığı, hakkındaki farklı bir soruşturmada tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-27 14:11:52 -
Kütahya'da "polislere rüşvet davasının" sanığı, hakkındaki farklı bir soruşturmada tutuklandı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, "rüşvet almak ve vermek" suçlamasıyla yargılanan, aralarında eski istihbarat ile asayiş şube müdürlerinin de bulunduğu 12 sanık arasındaki tutuksuz kişi, açılan yeni bir soruşturma kapsamında tutuklandı.

"Rüşvet almak ve vermek ile kişisel verileri usulsüz yaymak suçlamasıyla" yakalanan ve 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaları süren 4'ü polis 12 sanık arasında yer alan T.I. hakkında "usulsüz ses kayıtları yaptığı" iddiasıyla yapılan şikayetler üzerine soruşturma başlatıldı.

Duruşmadaki ifadelerinde eşiyle ilgili yürütülen FETÖ soruşturmasından dolayı pasaportuna konulan yurt dışı çıkış şerhinin kaldırılmasına yönelik rüşvet verdiğini ileri süren T.I'nın adresinde arama yapıldı.

Adresteki dijital materyallere el konulan soruşturma kapsamında T.I'nın cep telefonunun da delil olarak alınması kararlaştırıldı. Bunun üzerine polis ekiplerinin bir AVM'de yanına giderek cep telefonunu almak istediği T.I, cihazını yere atarak kırdığı iddiası üzerine gözaltına alındı.

Daha sonra "delil karartma fiilini" işlediği iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan T.I. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Ekim 2019'da rüşvet aldıkları ve kişisel verileri usulsüz yaydıkları öne sürülen zanlılara yönelik 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti, 12 şüpheli yakalanmıştı.

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