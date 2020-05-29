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Aktüel

Kütahya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-05-29 01:35:45 -
Kütahya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Ali Osman Özdemir (77) yönetimindeki 43 KD 200 plakalı otomobil, Simav-İzmir kara yolu Boğazköy yakınlarında şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücünün eşi Asiye Özdemir (77), olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü ise 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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