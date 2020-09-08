Kütahya'da orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde ilçe yakınlarındaki Şahma mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Yangın ihbarının ardından bölgeye Pazarlar ile çevre ilçelerden arazözlü ekiplerin sevk edildiğini belirten Keskin, "Ayrıca yangın söndürme çalışmalarına ilçe belediyelerine ait itfaiye ekipleri ve bölgede yaşayan vatandaşlarımız da destek verdiler. Rüzgara rağmen yangın çok fazla yayılmadan 5 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı. Yangında 3 hektar karaçam ormanı zarar gördü." dedi.

Keskin, soğutma çalışmalarının sabaha kadar süreceğini aktardı.



