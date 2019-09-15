Kütahya’da orman yangını Kütahya’nın Simav ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektarlık alan zarar gördü.

Kütahya’nın Simav ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektarlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, yıldırım düşmesi sonucu Sudöşeği köyü Korucuk mevkiinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine 1 helikopter, 8 arazöz ve çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi. Yangın 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınırken, yangında 3 hektarlık karaçam ormanının zarar gördüğü belirtildi.

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