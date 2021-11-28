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Yaşam Kütahya'da mini kitap fuarı
Yaşam

Kütahya'da mini kitap fuarı

Kütahya'da, Ensar Vakfı Şubesi tarafından açılan mini kitap fuarında Kütahyalı yazarlar kitapseverlerle buluştu.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 15:57:00 - 2021-11-28 16:00:25
Kütahya'da mini kitap fuarı

Vakıf bünyesindeki Rüstem Paşa Medresesi'ndeki kitap kahvede "Beylerbeyi Edebiyat Buluşmaları" adıyla düzenlenen fuara öğrenci ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

Vakfın Kütahya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve organizasyon sorumlusu yazar Ethem Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle daha önce kurdukları kütüphanede çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Etkinlik, şair ve yazarların okurları için kitaplarını imzalamaları ve şiir dinletisinin ardından sona erdi..

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