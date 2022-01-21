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Yerel Kütahya’da korkutan yangın
Yerel

Kütahya’da korkutan yangın

Kütahya'da, iki katlı ahşap evde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 05:26:00 -
Kütahya’da korkutan yangın

Saray Mahallesi Firaki Sokak’taki bir ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında içeride bulunan Şefik Temizyürek ve Ali Daban, yoğun duman arasında kalan evden kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı.

Temizyürek ve Daban, sağlık kontrolü için ambulansa alındı.

Sokağın dar olması nedeniyle güçlükle müdahale edilen yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Mahalle sakinlerinden Serhat Keskin, AA muhabirine, evde oturduğu sırada siren sesleri duyduğunu, pencereden dışarı baktığında komşusunun evinin yandığını gördüğünü söyledi.

Hemen dışarı çıktığını anlatan Keskin, şunları ifade etti:

"Alevleri görünce şoke oldum. Hemen telefonla komşumu aradım ancak ulaşılamıyordu. Açıkçası hayatından endişe duydum. Başka bir tanıdık vasıtasıyla komşuma ulaşabildim. Yangından hemen sonra arkadaşıyla evden ayrıldığını öğrendim ve çok rahatladım. Çok şükür ki can kaybı yaşanmadı. Allah, devletimizden razı olsun, çok kısa sürede itfaiye gelip müdahale etti ve çevreye sıçramadan yangın kontrol altına alındı."

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