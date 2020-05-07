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Aktüel

Kütahya'da kaçak ekilen 20 bin kök haşhaş imha edildi

Yeniakit Publisher
2020-05-07 12:40:37 -
Kütahya'da kaçak ekilen 20 bin kök haşhaş imha edildi

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Emet ilçesinde, tarlalarına kaçak haşhaş eken iki kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.C. ve A.K'nin, Aydıncık köyü Aşağıköy mevkisindeki tarlalarına kaçak haşhaş ektiği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, 1 buçuk dönümlük tarlaya haşhaş ekildiğini belirledi.

Toprak Mahsulleri Ofisi yetkilileriyle yapılan görüşmelerde haşhaşın izinsiz ekildiğinin tespit edilmesi üzerine, H.C. ile A.K. gözaltına alındı.

İlçe Tarım Müdürlüğü yetkileri nezaretinde tarladan sökülen 20 bin kök haşhaş imha edildi.

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