0553 313 94 23

Kütahya’da geçen yıl 3 tiyatro salonunda 81 eser ve 143 gösteri sergilendi

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının (TÜİK)yayımladığı Sinema ve Tiyatro İstatistiklerine göre; Kütahya’da geçen yıl 3 tiyatro salonunda 81 eser ve 143 gösteri sergilendi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:37
Kütahya’da geçen yıl 3 tiyatro salonunda 81 eser ve 143 gösteri sergilendi

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının (TÜİK)yayımladığı Sinema ve Tiyatro İstatistiklerine göre; Kütahya’da geçen yıl 3 tiyatro salonunda 81 eser ve 143 gösteri sergilendi.


TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol,2017-2018 sezonunda Kütahya’da 3 tiyatro salonunda bin 374 koltuk bulunduğunu, ildeki 3 tiyatro salonunun 3’ünün de çok amaçlı salon olarak yapıldığını ve bu salonların tamamında havalandırma sistemi bulunduğunu ifade etti.


Akyol,” Kütahya en fazla tiyatro salonu bakımından Türkiye’de 37. il, Ege Bölgesi illeri arasında 6. il konumdadır. En fazla oynanan eser sayısında, Kütahyatoplam 81 eser ile Türkiye’de 21., Ege Bölgesi illeri arasında 4. il konumundadır. En fazla gösteri sayısında, Kütahyatoplam 143 gösteri ile Türkiye’de 31., Ege Bölgesi illeri arasında 6. il konumundadır. En fazla seyirci sayısına bakıldığında ise Kütahya 74 522 seyirci ile Türkiye’de 18., Ege Bölgesi illeri arasında 4. il konumundadır. Kütahya ilinde oynanan eserlerin tamamı yerlidir” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:37
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nurhak, lavanta kokulu ilçe olmaya aday
    1. Nurhak, lavanta kokulu ilçe olmaya aday
    2. Abdullah Gül'ün eski danışmanından,..
    3. T.C. Diyanet İşleri Başkanlığına
    4. Meteoroloji'den 3 il için sağanak ve..
    5. Ardahan Beşiktaş Köyü’nde Kültür..
    6. MTSO’da e-ticaret ve e-ihracat eğitimi..
    7. Ekvador Devlet Başkanı Moreno,..
    8. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    9. Manisa’nın birlikteliği Ankara’ya..
    10. Kırşehirli hekim, vücutta eriyebilen..
    11. 23 Haziran’da ne oldu?
    12. Türkiye’de Kaşmen ismini taşıyan tek..
    13. Rusya’da elektrik santralinde yangın
    14. Komşular arası sopalı kavga: 1’i kadın..
    15. Kilis’teki halk kütüphanelerinin 14..
    16. Denizden boğazında plastik kelepçeyle..
    17. D-100 karayolunda kontrolden çıkan..
    18. Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet..
    19. Turgutlu’nun pazarları pırıl pırıl
    20. Bursa’da küçük çocuğun balkonda..
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!