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Yerel Kütahya'da feci kaza: 1 ölü
Yerel

Kütahya'da feci kaza: 1 ölü

Kütahya'da bir aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, genç kadın hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 08:56:00 -
Kütahya'da feci kaza: 1 ölü

Kübra Aksu'nun (24) kullandığı 01 DST 17 plakalı otomobil, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 12. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Devrilen otomobilin altında kalan Aksu'nun, hayatını kaybettiği belirlendi.

Genç kadının cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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