Kütahya’da ’Dumlupınar ve Dumlupınar Şehitleri’ sergisi

Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında ’Dumlupınar ve Dumlupınar Şehitleri’ temalı eserler sergisi, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’ın katılımı ile açılışı yapıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yıl dönümü, Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ve Ahmet Yakuplu Güzel Sanatlar Lisesi İşbirliğinde hazırlanan ’Dumlupınar ve Dumlupınar Şehitleri’ temalı eserler sergisi, Güzel Sanatlar ve Edebiyat Derneği’nin organizasyonu ile Kütahya Belediyesi Fuaye Salonu’nda açıldı.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Bu sergiye ev sahipliği yaptığımızdan dolayı mutluyuz. Kütahya gerçekten tarihi mirasa sahip bir şehir. Gerek tarihi gerekse kültürel potansiyelimizi açığa çıkartan herkese minnettarız. Bu eserleri ilimize ve ülkemize kazandıranlara çok teşekkür ediyoruz. Bazı etkinlikler zor etkinlikler, sizler zoru başardınız. Biz de zor olanı yapmaya talibiz. Bu tür etkinlikleri çoğaltmamız gerekmektedir. Eğer Mustafa Kemal Atatürk ve Arkadaşları Cumhuriyeti kurup bizlere miras bırakmasalardı bizler bu makamlarda olamazdık. Bu yüzden miraslarına sahip çıkmamız için ödemememiz gereken bir bedel varsa ödeyeceğiz. Atalarımız bu topraklar için canını verdi bu bedeli ödedi. Bizler ise sadece resimlerini tasvir ederek onlara sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu sergide emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

’Dumlupınar ve Dumlupınar Şehitleri temalı eserler sergisi, 4 Eylül 2019 Çarşamba gününe kadar Kütahya Belediyesi Fuaye salonunda sergilenmeye devam edecek. (EFE-)