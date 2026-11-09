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Yerel Kütahya’da dört aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Yerel

Kütahya’da dört aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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Kütahya’da dört aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Fuatpaşa Mahallesi’nde bir minibüs, ara sokaktan çıkan otomobile ve park halindeki iki araca çarptı. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Bahadır Gülmez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kütahya’da saat 22.00 sıralarında Ahi Evran Caddesi’nde meydana gelen kazada, A.Ö. yönetimindeki 06 FVR 102 plakalı minibüs, ara sokaktan caddeye çıkan 64 LY 968 plakalı otomobille çarpıştı. Minibüs, park halindeki bir otomobile ve bir kamyona da çarptı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Fuatpaşa Mahallesi Ahi Evran Caddesi’nde meydana geldi. A.Ö. yönetimindeki 06 FVR 102 plakalı minibüs, ara sokaktan caddeye çıkan Bahadır Gülmez yönetimindeki 64 LY 968 plakalı otomobil ile park halindeki bir otomobile ve kamyona çarptı. Kazada araçtan yola fırlayan otomobil sürücüsü Gülmez ile A.Ö., V.Ö., Y.K. ve Z.Y. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan Gülmez hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polisin, kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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