Kütahya’da doğumsal kalp hastalıklarında şemsiye metodu ile tedavi başladı

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çocuklarda doğumsal kalp hastalıklarında şemsiye metodu ile tedavinin başladığı bildirildi.

Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Birimi’nde halk arasında şemsiye yöntemi olarak bilinen metot ile kalpteki delikler tedavi edilebiliyor.

Doç. Dr. Rahmi Özdemir ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonda Prof. Dr. Nazmi Narin ve Başhekim Doç. Dr. Orhan Özatik hazır bulundu.

Doğuştan kalbinde delik olan 8 aylık, 2 aylık ve 4 yaşında ki üç ayrı hastaya şemsiye metoduyla kapalı olarak, açık ameliyat yapılmaksızın anjiyo yöntemiyle tedavi yapıldı.

Operasyon sonrası hastanın kısa sürede taburcu edilebilecek olmasının avantajlarından bahseden Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Rahmi Özdemir "Kalpte bir takım delikler olabiliyor, bunlarda ilerleyen dönemlerde yaşamı tehdit edebiliyor. Bunlar daha önceleri açık kalp ameliyatı şeklinde oluyordu ancak şimdi girişimsel yöntem dediğimiz kalbe dışarıdan bir iğne deliği ile ulaşmak kaydı ile kalbe cihaz yerleştirme ile deliği kapatma gibi bazı uygulamalar yapacağız. Bu tür operasyonlar sonrası hastanın konforu çok iyi oluyor, yoğun bakım ihtiyacı olmuyor, göğüs de de ameliyat izi olmadan ertesi gün taburcu edebiliyoruz. Bu tür operasyonlar büyük şehirlerde yapılabiliyor, bizde bunu bugün Kütahya’da ilk kez yapacağız" ifadelerini kullandı.

“Bu tür operasyonlar hastane için bir referans olacak”

Bu tür operasyonların referans niteliğinde olduğunu söyleyen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Pediatri Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nazmi Narin "Bugün burada girişimsel kardiyoloji dediğimiz kalbin açık olmayan; Kapalı yöntem ile daha önceleri burada yapılamayan ancak bir şeylerin başlangıcında olan bir nokta için buradayız. Yapılan bu operasyonlar hastanemiz içinde bir referans olacaktır. Bundan sonra en azından burada yapılabilme potansiyeli olan kalpteki deliklerin, darlıkların giderilmesi gibi bir takım operasyonların burada yapılabilirliğinin başlangıcı olarak buradayız. Gelecekte de arkadaşlarımız bu referanslar ile çalışmalarına devam edeceklerdir" dedi.

Hastanedeki başarı hekimlerimizin anjiyo yönteminde pek çok girişim faaliyette bulunduğunun altını çizen Hastane Başhekimi Orhan Özatik "Bugün bizler için önemli günlerden bir tanesi, bugün aramızda İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Pediatri Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nazmi Narin hocamız var. Hastanemizde zaten anjiyo yöntemimizde pek çok girişimsel faaliyetlerde bulunuyoruz. Kendi imkanlarımız doğrultusunda girişimsel işlemler belli bir sınırda kalıyordu. Hocamız sağ olsun İzmir’den gelerek Kütahya’da yapılamayan bazı tetkik ve tedavilerin hastanemizde yapılması için gayrette bulundular. Kendilerine ve hekimlerimize teşekkür ediyor, hastalarımıza acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

Ameliyata giren çocuğun annesi Pakize Sonkaya ise "Kızımın rahatsızlığı 9 günlük iken belli olmuştu. Rahmi hocaya başvurduk, 4 yıldır kapanmasını beklediğimiz bir delik vardı ama kapanmadı. Hocamız daha sonra kendi hocasının Kütahya’ya geleceği müjdesini bize verdi. Şimdi de kızım sağlığına kavuşmasını bekliyoruz. Bu ameliyatta Kütahya’da ilk kez benim kızıma nasip oluyormuş. İnşallah diğer hastalarda şifalarına kavuşurlar. Hastane idarecilerine, hekimlerimize ve çalışanlarına teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.(EFE-)