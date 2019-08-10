0553 313 94 23

Kütahya’da doğumsal kalp hastalıklarında şemsiye metodu ile tedavi başladı

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çocuklarda doğumsal kalp hastalıklarında şemsiye metodu ile tedavinin başladığı bildirildi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:12
Kütahya’da doğumsal kalp hastalıklarında şemsiye metodu ile tedavi başladı

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çocuklarda doğumsal kalp hastalıklarında şemsiye metodu ile tedavinin başladığı bildirildi.


Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Birimi’nde halk arasında şemsiye yöntemi olarak bilinen metot ile kalpteki delikler tedavi edilebiliyor.


Doç. Dr. Rahmi Özdemir ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonda Prof. Dr. Nazmi Narin ve Başhekim Doç. Dr. Orhan Özatik hazır bulundu.


Doğuştan kalbinde delik olan 8 aylık, 2 aylık ve 4 yaşında ki üç ayrı hastaya şemsiye metoduyla kapalı olarak, açık ameliyat yapılmaksızın anjiyo yöntemiyle tedavi yapıldı.


Operasyon sonrası hastanın kısa sürede taburcu edilebilecek olmasının avantajlarından bahseden Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Rahmi Özdemir "Kalpte bir takım delikler olabiliyor, bunlarda ilerleyen dönemlerde yaşamı tehdit edebiliyor. Bunlar daha önceleri açık kalp ameliyatı şeklinde oluyordu ancak şimdi girişimsel yöntem dediğimiz kalbe dışarıdan bir iğne deliği ile ulaşmak kaydı ile kalbe cihaz yerleştirme ile deliği kapatma gibi bazı uygulamalar yapacağız. Bu tür operasyonlar sonrası hastanın konforu çok iyi oluyor, yoğun bakım ihtiyacı olmuyor, göğüs de de ameliyat izi olmadan ertesi gün taburcu edebiliyoruz. Bu tür operasyonlar büyük şehirlerde yapılabiliyor, bizde bunu bugün Kütahya’da ilk kez yapacağız" ifadelerini kullandı.



“Bu tür operasyonlar hastane için bir referans olacak”



Bu tür operasyonların referans niteliğinde olduğunu söyleyen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Pediatri Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nazmi Narin "Bugün burada girişimsel kardiyoloji dediğimiz kalbin açık olmayan; Kapalı yöntem ile daha önceleri burada yapılamayan ancak bir şeylerin başlangıcında olan bir nokta için buradayız. Yapılan bu operasyonlar hastanemiz içinde bir referans olacaktır. Bundan sonra en azından burada yapılabilme potansiyeli olan kalpteki deliklerin, darlıkların giderilmesi gibi bir takım operasyonların burada yapılabilirliğinin başlangıcı olarak buradayız. Gelecekte de arkadaşlarımız bu referanslar ile çalışmalarına devam edeceklerdir" dedi.


Hastanedeki başarı hekimlerimizin anjiyo yönteminde pek çok girişim faaliyette bulunduğunun altını çizen Hastane Başhekimi Orhan Özatik "Bugün bizler için önemli günlerden bir tanesi, bugün aramızda İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Pediatri Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nazmi Narin hocamız var. Hastanemizde zaten anjiyo yöntemimizde pek çok girişimsel faaliyetlerde bulunuyoruz. Kendi imkanlarımız doğrultusunda girişimsel işlemler belli bir sınırda kalıyordu. Hocamız sağ olsun İzmir’den gelerek Kütahya’da yapılamayan bazı tetkik ve tedavilerin hastanemizde yapılması için gayrette bulundular. Kendilerine ve hekimlerimize teşekkür ediyor, hastalarımıza acil şifalar diliyorum" diye konuştu.


Ameliyata giren çocuğun annesi Pakize Sonkaya ise "Kızımın rahatsızlığı 9 günlük iken belli olmuştu. Rahmi hocaya başvurduk, 4 yıldır kapanmasını beklediğimiz bir delik vardı ama kapanmadı. Hocamız daha sonra kendi hocasının Kütahya’ya geleceği müjdesini bize verdi. Şimdi de kızım sağlığına kavuşmasını bekliyoruz. Bu ameliyatta Kütahya’da ilk kez benim kızıma nasip oluyormuş. İnşallah diğer hastalarda şifalarına kavuşurlar. Hastane idarecilerine, hekimlerimize ve çalışanlarına teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.(EFE-)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:12
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GRAFİKLİ - Eren Bülbül'ün kanı yerde kalmadı
    1. GRAFİKLİ - Eren Bülbül'ün kanı yerde..
    2. Isparta’da halk otobüsleri bayramın..
    3. İstemsiz kas hareketlerinin türleri..
    4. "Avustralya'da FETÖ üyelerinin Türk..
    5. Çorlulu genç voleybolcu Eczacıbaşı’na..
    6. AİHM'den FETÖ üyesinin tedbir talebine..
    7. YÖK'ten "reklama değil Ar-Ge'ye harca"..
    8. Mardin'in saklı güzelliği: Ğurs Vadisi
    9. Polisi karşısında gören dilenciden..
    10. Arslan: Ekonomik büyümeye daha fazla..
    11. Erdoğan'dan Fatih Portakal için..
    12. Bayram yolculuklarına fizy müzik..
    13. 16 yaşındaki Sinan'a bayram hediyesi..
    14. Ormanya Bayram’da ziyaretçilerini..
    15. Nuri Pakdil taburcu oldu
    16. Doğu Kışla pazar alanı trafiğine yeni..
    17. "Ürün satın alırken puanına bakıyoruz "
    18. Erdoğan: "Ülkemizi terör örgütlerinin..
    19. Kütahya’da doğumsal kalp..
    20. Özel öğrenciler alışverişe çıktı
    21. Vakıf Katılım’dan 450 milyonluk kira..
    22. İzmit bayrama hazırlanıyor
    23. Huawei'nin yeni işletim sistemi bütün..
    24. İstanbul'un kalbinde bayram heyecanı
    25. Bayramlıklarını giyemedi
    26. Altan Tan'dan Öcalan iddiası! 'PKK'ya..
    27. Bayram hediyeleri MediaMarkt’tan
    28. "Yeniden Asya vizyonuyla ASEAN bölgesi..
    29. Erdoğan: "Ağustos ayı, bizim..
    30. Rengarenk tuz konileriyle gezegeni..
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz